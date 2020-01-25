2020/01/25 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين عن وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما تحدثت مصادر عن إصابة عشرات الأطباء بالفيروس في مدينة ووهان، أول منطقة ظهر فيها هذا الفيروس قبل انتشاره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يضرب الطاقم الطبي الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يضرب الطاقم الطبي الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).