الصناعة تحصي صادراتها للخارج من مادة البرايمكوت

2020/01/25 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، تصدير 140 ألف طن من مادة البرايمكوت، فيما كشفت عن تفاصيل خطتها للنهوض بواقعها.

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