حرق خيم .. توتر شديد .. اعتقالات واسعة لــ متظاهري البصرة !!

2020/01/25 | 11:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة ، اليوم السبت ، باقتحام قوة تابعة لقوات الصدمة ساحة الاعتصام بالمحافظة في الساعة الرابعة من صباح اليوم .

وقال المصدر :إن قوة تابعة لقوات الصدمة في محافظة البصرة مكونة نحو 80 عجلة و250 عنصرا امنيا قاموا باقتحام ساحة اعتصام المحافظة.

يذكر أن القوة قد...

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