2020/01/25 | 11:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن ناشطون، اليوم السبت، ان قوة امنية كبيرة تحيط بساحة التحرير وسط بغداد منذ ساعات الصباح الأولى .وبحسب الناشطين، فأن القوة تحاول اقتحام الساحة لفض الاعتصامات بالقوة، بعد ان عمدت الى رفع الكتل الكونكريتية في ساحة الخلاني صباح اليوم".واشاروا الى، ان" القوة الأمنية تتبع لقيادة عمليات بغداد التي فتحت جسر الأحرار وساحة الخلاني ومجسر محمد القاسم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية كبيرة تحاول اقتحام ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية كبيرة تحاول اقتحام ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).