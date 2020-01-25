2020/01/25 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 18/1/2020- 24/1/2020إعداد: مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتتواصل تصريحات قادة الاحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في اسرائيل التي تعكس الاطماع الاستيطانية والعدوانية التوسعية المعادية للسلام لهذه الاحزاب على ابواب الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي في الثاني من آذار القادم .قادة كاحول لافان لم يتخلفوا هم كذلك عن الركب ، بعد أن ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مديحه الأعرج - الاحتلال يتوسع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المصنفة ( ج )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مديحه الأعرج - الاحتلال يتوسع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المصنفة ( ج )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).