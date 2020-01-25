اعادة فتح الجسور الرئيسة وسط بغداد

2020/01/25 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت قيادة عمليات بغداد عن فتح الطرقات والجسور الرئيسة وسط بغداد بعد سيطرة القوات الأمنية على المناطق المحيطة بها.وتم فتح جسر الأحرار امام حركة العجلات بشكل كامل والاستعداد لفتح جسري السنك والجمهورية.واعلنت عمليات بغداد ايضا عن فتح ساحتي الطيران وقرطبة امام حركة العجلات بشكل كامل .في الوقت نفسه تم تأمين طريق محمد […]

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