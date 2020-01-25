2020/01/25 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف الجهاز المركزي للاحصاء،اليوم السبت، ان انتاج “التمر الزهدي” يغطي اكثر من 50% من انتاج التمور بالعراق خلال عام 2019.وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه المستقلة إن “انتاج التمر من الصنف الزهدي خلال عام 2019 بلغ 334 الف و14 طن وبنسبة 52.2% من انتاج باقي التمور، يليه صنف الخستاوي وبواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزهدي يحتل 50%من انتاج العراق للتمور خلال 2019) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزهدي يحتل 50%من انتاج العراق للتمور خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).