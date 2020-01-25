نائب عراقي: البنتاغون استأنفت عملها بالعراق دون موافقة الحكومة

2020/01/25 | 11:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي اليوم ان وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" استانفت عملها في العراق دون علم وموافقة الحكومة...

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