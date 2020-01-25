بعد الصومال وأثيوبيا.. الجراد يجتاح كينيا

2020/01/25 | 11:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اجتاحت أسراب من الجراد الضخمة كينيا، التي تعاني من تقلبات مناخية قاسية، وفقا لوسائل اعلام محلية، اليوم السبت.

وتمر منطقة شرق أفريقيا إلى جانب الجفاف والفيضانات القاتلة جراء التقلبات المناخية، بكارثة جديدة تتمثل بغزو الجراد، حيث تجتاح مليارات من هذه الحشرات مناطق شاسعة من الصومال وإثيوبيا وكينيا.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، يعد غزو الجراد الحالي، الأكبر في إثيوبيا والصومال منذ 25 عاما، والأكبر في كينيا منذ 70 عاما.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة في شرق وجنوب أفريقيا، إيان فالي، إن موظفي المنظمات غير الحكومية في كينيا كانوا يقاتلون أسرابا كثيفة من الجراد لدرجة أنهم بالكاد يستطيعون رؤية بعضهم من خلالها.

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