2020/01/25 | 11:48 - المصدر: الغد برس

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سكرتير عبد المهدي: القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك عصر اليوم

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سكرتير عبد المهدي: القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك عصر اليوم

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