بالصور.. مصادمات بين المتظاهرين وقوات الشغب في ساحة الوثيبة باتجاه الشورجة

2020/01/25 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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