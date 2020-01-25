٥ أندية تعلن انسحابها من دوري الكرة

2020/01/25 | 11:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خمسة أندية، اليوم السبت، انسحابها من دوري الكرة الممتاز.

وتعقد لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم الان اجتماعا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز بغية التوصل إلى آلية مناسبة لعودة منافسات المسابقة من جديد.

وقال مراسل "الغد برس" ان أندية زاخو والقاسم والكرخ والديوانية والسمارة أعلنت انسحابها من دوري الكرة.

واضاف ان بقية لا مانع لديها من اقامة الدوري لكن تنتظر الاتفاق على الآلية.

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