شينكر: لم نجري محادثات مع بغداد بشأن اخراج قواتنا ونتابع عن كثب الحكومة اللبنانية الجديدة

2020/01/25 | 11:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​، اليوم السبت، بعدم إجراء أي محادثات مع الجانب ​العراقي بخصوص خروج ​القوات الأمريكية​ من هناك.

وأضاف شينكر قائلا: "لكن هناك حوارا بين ​واشنطن​ و​الحكومة العراقية​ بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال شينكر أن ​الولايات المتحدة​ ستتابع عن كثب إن كانت ​الحكومة اللبنانية الجديدة​ ملتزمة ​بمحاربة الفساد​ وإخراج ​لبنان​ من أزمته المالية.

وتابع إنه لا يمكن مكافأة لبنان بعد أشهر من سوء الإدارة والفساد في الدولة، حسبما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

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