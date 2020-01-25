صحيفة: أميركا تعزز قواعدها على الحدود السورية ـ العراقية

2020/01/25 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري على جانبي الحدود السورية – العراقية لأسباب عدة، بينها «مواجهة إيران»، بالتزامن مع ضغوط في بغداد لوضع مستقبل الوجود الأميركي على الطاولة، وضغوط من روسيا لتعزيز وجودها العسكري شرق الفرات.وذكرت الصحيفة، أنه، كان موضوع الوجود العسكري […]

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