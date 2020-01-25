2020/01/25 | 11:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- قُتل 20 شخصا على اول احصائية قابلة للزيادة وأُصيب مئات آخرون في تركيا بسبب زلزال قوي ضرب شرقها،.وأدى الزلزال، الذي بلغت شدته 6.8 درجة وكان مركزه بلدة سيفرجه بولاية ألازيغ، إلى انهيار بعض البنايات وهروع السكان إلى الشوارع.وشعر سكان في دول مجاورة، هي العراق وسوريا ولبنان وإيران، بهزات قوية.و الزلازل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرون قتيلاً في أول احصائية عن زلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرون قتيلاً في أول احصائية عن زلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).