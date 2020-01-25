صور.. المتظاهرون يستعيدون السيطرة على ساحتين ببغداد

2020/01/25 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجبر متظاهرون في بغداد القوات الامنية على التراجع من ساحتين في قلب العاصمة بعد ساعات قليلة من الانتشار فيها.وابلغت تنسيقيات الاحتجاج في بغداد شفق نيوز، ان "عشرات من المتظاهرين استعادوا السيطرة على ساحة الخلاني والوثبة، واجبروا قوات مكافحة الشعب على التراجع".وحاولت قوات "مكافحة الشغب" اقتحام مواقع الاحتجاج في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد ازالة خيم الاعتصام في عدد من المحافظات، والحواجز الكونكريتية واعادة فتح الجسور المغلقة في العاصمة.وتأتي هذه التطورات بعد ان بدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من ساحات التظاهر المنتشرة في مدن عراقية، بعد وقت قصير من تغريدة للصدر اتهم ساحات الاحتجاج بالتعامل مع مدعومين من الخارج.

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