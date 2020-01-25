أستراليا تعلن أول إصابة مؤكدة بـ”الفيروس القاتل”

2020/01/25 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت استراليا، السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى بحالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة صدى الاعلام عن وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس إن ” المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل

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