تفاصيل حالة “حسني مبارك” الصحية بعد اجراء عملية دقيقة

2020/01/25 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، تفاصيل الحالة الصحية للأخير والجراحة الدقيقة التي أجريت له مساء الخميس.العملية كانت بسبب فتاق قديم أدى إلى بعض المشكلات البسيطة في الأمعاء.كما لفت إلى أن مبارك لن يمكث في مستشفى المعادي العسكري سوى أيام معدودة، وسيغادر بعدها إلى منزله في ضاحية […]

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