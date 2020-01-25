2020/01/25 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحية “آس” الاسبانية، أن مهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، سيغيب عن الملاعب مجدداً بسبب الإصابة.وذكرت الصحيفة ان “غاريث بيل عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام بلد الوليد، الأحد المقبل، بعد تأكد إصابته بالتواء طفيف في الكاحل، على أن يحاول اللحاق بمواجهة الديربي في الأول من شباط المقبل أمام أتلتيكو مدريد”.وبينت ان “الفحوصات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإصابة تحرم غاريث بيل من اللعب مجدداً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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