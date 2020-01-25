تعرف على مصير الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في إيران

2020/01/25 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، أن الشخص الذي أسقط الطائرة الأوكرانية يقبع في السجن حاليا.وأسقطت إيران عن طريق الخطأ، طائرة أوكرانية كانت متجهة من مطار الخميني في طهران إلى كييف، في 8 يناير، حينما كانت توجه ضربة صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق […]

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