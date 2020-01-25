إيران.. تحرك عاجل لتفادي فيروس “كورونا” الصيني

2020/01/25 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اتخذت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، عدة إجراءات صحية لازمة في مطار الخميني بطهران، تفاديا لانتقال فيروس “كورونا” الصيني إلى إيران.وأشارت الهيئة إلى أن فريقا متخصصا، موجود بشكل دائم في مطار الإمام الخميني، لفحص المسافرين القادمين من الصين وجنوب شرق آسيا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”.وإذا أكدت […]

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