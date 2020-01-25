برلماني تشيكي: واشنطن أثارت حروبا كلفت مئات آلاف الضحايا

2020/01/25 | 12:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب التشيكي ميروسلاف غريبينيتشيك اليوم أن الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية يتعارض مع القانون الدولي....

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