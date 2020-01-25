2020/01/25 | 12:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد ، فيما بدات كوادر امانة بغداد تباشر بحملة لتنظيف وغسل جسر الاحرار بعد رفع الكتل الكونكريتية عنه واعادة فتحه من قبل القوات الأمنية‬ .

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهـــد بالصـــور : بعــد اعــادة فتحهــا .. حملـــة تنظـــيف واسعــــة .. تشهدها ساحــة الخـــلاني ومـــا حـــولها !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهـــد بالصـــور : بعــد اعــادة فتحهــا .. حملـــة تنظـــيف واسعــــة .. تشهدها ساحــة الخـــلاني ومـــا حـــولها !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).