شاهد بالصور : القوات العراقية تفتح عدة طرق وجسور كانت مغلقة منها .. ؟!

2020/01/25 | 12:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم السبت ، فتح طريق محمد القاسم السريع الذي شهد خلال الأيام الماضية صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية ، كما فتحت عدة ساحات كانت مغلقة .

وذكر بيان للقيادة أن طريق محمد القاسم مفتوح ويجري الان تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة ا...

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