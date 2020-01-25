الهدوء يعود الى جسر فهد غربي الناصرية بعد انسحاب قوات الشغب

2020/01/25 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انسحبت قوات مكافحة الشغب، اليوم السبت، بعد مواجهات استمرت لساعات طويلة مع المتظاهرين السلمين على جسر فهد غربي مدينة الناصرية.

وقال مراسل "الغد برس" ان قوات مكافحة الشغب انسحبت قبل قليل بعد مواجهات عنيفة مع المتظاهرين السلميين من اجل فض اعتصامهم على الطريق الدولي السريع.

واضاف ان منطقة جسر فهد تسيطر عليها اجواء من الهدوء التام.

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