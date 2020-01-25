ممثل نادي الزوراء يغيب عن اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة

2020/01/25 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

غاب ممثل نادي الزوراء بكرة القدم، اليوم السبت، عن اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، المنعقد في العاصمة بغذاد.

وقال مراسل "الغد برس" ان 19 ممثلا عن أندية الدوري الممتاز تواجدت في الاجتماع.

وبين ان ممثل نادي الزوراء هو الوحيد الغائب عن اجتماع الهيئة العامة.

ولم يصدر نادي الزوراء اي توضيح حول غياب ممثله عن هذا الاجتماع الهام.

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