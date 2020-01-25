2020/01/25 | 12:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، ان الميليشيات وأحزابها على وهمٍ كبير في ظنها بأنها ستنتصر على المتظاهرين وتنهي تظاهراتهم بالقوة وتزيل خيامهم من سوح الاعتصامات.واضاف الشيخ علي في تغريدة له بمنصة تويتر، ان" الاحزاب والمليشيات واهمة والمتظاهرون صامدون وسينتصرون".واشار الى، ان" رحيل بضعة خيام عن ساحة التحرير يعني ثبات خيام الثوار الأصلاء وتوسعة أروقتها وتثبيت أوتادها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يعلق على انسحاب الصدريين من ساحات الإعتصام) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يعلق على انسحاب الصدريين من ساحات الإعتصام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).