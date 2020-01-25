بالفيديو.. قوات الشغب تتقدم على المتظاهرين وسط بغداد

2020/01/25 | 12:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تناقل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يبين تقدم قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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