صور وفيديو.. هدوء حذر في التحرير والخلاني بعد انسحاب القوات الأمنية

2020/01/25 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاد الهدوء، اليوم السبت، إلى ساحتي التحرير والخلاني بعد ابعاد قوات مكافحة الشغب ومنعها من فض الاعتصام والتقدم.وتداول ناشطون شريط مسجل يظهر عودة الهدوء إلى ساحتي التحرير والخلاني وانسحاب قوات مكافحة الشغب.ورفعت قوات الشغب الصبات الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

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