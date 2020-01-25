إصابة 7 محتجين بمواجهات مع القوات الامنية ببغداد والبصرة والديوانية تغلي

2020/01/25 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفادت مصادر طبية في بغداد بوقوع 7 إصابات بعدما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين في ساحة الخلاني.في التفاصيل، لاحقت قوات مكافحة الشغب محتجين عند جسر السنك في بغداد ثم أطلقت النار عليهم وأصابت 7 منهم.وأضافت المعلومات أن القوات الأمنية أحرقت خيم المتظاهرين بعد اقتحامها جسر السنك، وأنها أزالت الحواجز الخرسانية قرب […]

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