السفارة العراقية: لا إصابات بين أبناء الجالية جراء زلزال تركيا

2020/01/25 | 12:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز زلزال قوي شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وانهيار مبان في بلدات قرب مركز الزلزال الذي شعر به البعض أيضا في عدة دول مجاورة – صورة: الاناضول

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