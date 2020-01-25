منتخبنا الوطني لكرة اليد يهزم هونغ كونغ ويحتل المركز التاسع في بطولة آسيا

2020/01/25 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز في اخر مبارياته ضمن البطولة الآسيوية لكرة اليد ال 19 في الكويت 2020.وحقق اسود الرافدين الفوز على منتخب هونك كونك بنتيجة (25-42) وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الثالثة (المباريات الترتيبية) لبطولة آسيا لكرة اليد.وبذلك اصبح ترتيب منتخبنا الوطني لكرة اليد في المركز التاسع في البطولة.انتهى2

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