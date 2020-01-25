فيديو.. محتجون يستعيدون السيطرة على طريق حيوي جنوبي العراق

2020/01/25 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استعاد متظاهرون السيطرة ظهر السبت، على الطريق السريع في الناصرية، بعد ساعات من ازالة خيم الاعتصام من قبل القوات الامنية.

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