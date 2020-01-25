2020/01/25 | 12:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة العراقية في تركيا، السبت، عدم وجود إصابات بين أفراد الجالية العراقية جراء الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسميةو تابعته وكالة صدى عن السفارة: انه “لا توجد إصابات بين أبناء الجالية جراء الزلزال في تركيا”.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس، شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة العراقية في انقرة: لا توجد إصابات بين أبناء الجالية جراء الزلزال في تركيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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