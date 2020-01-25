2020/01/25 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تعلن عن حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا …يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعلن عن حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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