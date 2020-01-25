ترامب يحطم رقمه القياسي الرئاسي على “تويتر”

2020/01/25 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 142 تغريدة على موقع “تويتر”، خلال 24 ساعة فقط، وذلك مع بدء اليوم الثاني من محاكمته أمام مجلس الشيوخ.وذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن ترامب سجل رقما قياسيا جديدا على “تويتر”، بعدما نشر ما مجموعه 142 تغريدة وإعادة تغريدة، متغلبا على رقمه القياسي الرئاسي السابق البالغ 123 تغريدة في […]

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