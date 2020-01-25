آلية جديدة لمنافسات الدوري الممتاز

2020/01/25 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خمسة أندية رياضية اليوم السبت، انسحابها من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

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