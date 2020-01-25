شاهد.. ضيوف احد القنوات التركية “يهتزون” داخل الاستوديو خلال تغطية زلازل يوم امس

2020/01/25 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اضطر ضيوف شاشة محلية تركية إلى “الاستمرار بالجلوس والاهتزاز” داخل استوديو برنامج تلفزيوني، خلال نقل القناة الهزة الارضية التي ضربت مناطق من تركيا مساء امس الجمعة.ونقلت شاشة قناة «Edessa TV» في ولاية شانلي أورفة التركية، مشاهد مباشرة للحظة وقوع زلزال قوي في ولاية ألازيغ، فيما عايش مشاركون في برنامج حي على […]

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