سائرون: لا تكليف لعبد المهدي والاسبوع الجاري حاسم

2020/01/25 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب عن تحالف سائرون العراقي محمد الغزي، السبت، تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة....

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