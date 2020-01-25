نادية محمود - انسحاب التيار الصدري من الاعتصامات واحراق الخيم في ساحات الاعتصام!

2020/01/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود حين خرجت الجماهير وبالملايين تهتف " نريد وطن"، اختصرت الجماهير فيه كل مطالبها ووضعتها وصاغتها بهذه العبارة.الشباب العاطلون/ات عن العمل والذين يريدون سبل عيش.وهم يرون المليارات تسرق.ارادوا "وطن"، مكان يعيشوا فيه بامان.امان من الفقر والجوع، امان اقتصادي ، امان اجتماعي.وامان سياسي.لم يكن التيار الصدري "يريد وطن"..ف"الوطن" كان ملكه.كان الوطن كان له، هو يملكه، وله حصة فيه، ومتمتع بخيراته.بل ......

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