حاتم الجوهرى - الثورة كإضافة ناعمة للأمن القومي المصري

2020/01/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى هناك عدة محاولات جرت في سعي لمقاربة الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير 2011م، ارتكزت في معظمها على الجانب السياسي والأطراف السياسية الموجودة في الحانب المصري وتوظيفها، وكذلك ارتكزت على التراتب الاجتماعي المصري الواسع والتأثير في اختياراته وتوجيهها، لكن هناك مقاربة لم تختبرها الحالة المصرية بعد (بعيدا عن التوظيف والتوجيه)، لأن المقاربتين الاولى والثانية لم يحققا الاستثمار الحضاري الأمثل للحظة الثور......

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