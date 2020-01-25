ماجد الشمري - أيوب..الرهان الجائر وجدلية الايمان والتجديف(14-الكامل).

2020/01/25 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري التناخ..او مايسمى بالعهد القديم-الكتاب المقدس،هو مجموعة من نصوص مكتوبة،جمعت مدونة على شكل(39)سفرا.تتصدره الاسفار الاساسية الخمسة،وهي التي شكلت عمدة التوراة الموسوية،لب العقيدة المركزية لليهودية،وهي على التوالي:التكوين-الخروج-اللاويين-العدد-التثنية.اما بقية الاسفار،فكانت موزعة بين: المعنونة بأسماء علم:انبياء-احبار-محاربين-قادة-حكام-ملوك،الخ.تلك الشخصيات كانت،شبه تاريخية،وشبه تراثية،وحكاياتهم منسوجة......

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