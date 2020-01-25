2020/01/25 | 12:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تعلن اصابة قائدها بمواجهات مع "المتظاهرين" وتكشف عن اتفاق لفتح طريق بديل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تعلن اصابة قائدها بمواجهات مع "المتظاهرين" وتكشف عن اتفاق لفتح طريق بديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).