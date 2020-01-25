2020/01/25 | 12:51 - المصدر: الغد برس

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القوات الامنية تتقدم بالرصاص الحي نحو الخلاني للسيطرة عليها واقتح

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القوات الامنية تتقدم بالرصاص الحي نحو الخلاني للسيطرة عليها واقتحام ساحة التحرير

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