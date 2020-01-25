بالصورة... متظاهرو التحرير يطالبون الامم المتحدة بحمايتهم

2020/01/25 | 12:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب متظاهرو ساحة التحرير، اليوم السبت، الامم المتحدة والمنظمات الدولية بحمايتهم بعد قيام القوت الامنية بفتح الساحات القريبة من التحرير.

وقال مراسل "الغد برس" ان المتظاهرين قاموا برفع لافتات يطالبون فيها الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحمايتهم من قوات مكافحة الشغب التي تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم بالقوة من ساحات الاعتصام.

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