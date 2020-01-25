برهم صالح يبحث مع بابا الفاتيكان حاجة المنطقة للسلام والوئام

2020/01/25 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… التقى رئيس الجمهورية برهم صالح قداسة البابا في ايطاليا.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (المستقلة)… انه “في طريق عودته من مؤتمر دافوس، توجه رئيس الجمهورية، اليوم، إلى إيطاليا في زيارة قصيرة للقاء قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان”.وأضاف ان “زيارة صالح جاءت التباحث حول حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة […]

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