المرور تخطط لفتح جسري السنك والجمهورية خلال المرحلة المقبلة

2020/01/25 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور اللواء عمار وليد، اليوم السبت، فتح اغلب الطرق في وسط بغداد، مبينا ان الاجهزة المختصة تسعى لفتح الجسرين المتبقين في العاصمة لانهاء الازخم المروري.وقال وليد، ان “الاجهزة الامنية والخدمية نجحت في افتتاح جميع الطرق في شارع الرشيد وحافظ القاضي ومحمد القاسم وجسر الاحرار”.واضاف […]

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