الملياردير الهندي شيتي يواجه ثاني ضربة في لندن

2020/01/25 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… هوت أسهم شركة فينابلر للمدفوعات 27% بعد إفصاحها عن أن الملياردير الهندي ب.ر.شيتي، الذي يملك حصة أغلبية فيها، قد تعهد بأكثر من نصف أسهم الشركة كضمان لديون حصلت عليها لتمويل شراء ترافيليكس.وتعليقا على تراجع سعر السهم، قالت فينابلر في بيان إنها طلبت توضيحات من شركة بي.آر.اس للاستثمار التي يملكها شيتي، حيث […]

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