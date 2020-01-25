فيديو : تقرير تلفزيوني اسرائيلي من السعودية

2020/01/25 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عرضت القناة 12 الأوسع انتشارا بين القنوات الإسرائيلية تقريرا بعنوان “إسرائيلي في السعودية” وفيه تجول طاقم صحافي تابع لها في عدة مدن سعودية.وفي نطاق التقرير التلفزيوني تجول الصحافي الإسرائيلي إنريكي زيمرمان بحرية في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة وتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا “السلام” والعلاقة مع إسرائيل، لكن أغلبيتهم تهربوا […]

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