خريطة انتشار كورونا حول العالم.. الفيروس يصل لـ 7 دول بينها أمريكا وفرنسا

2020/01/25 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ربيع سليمان / أعلنت الصين، اليوم، تسجيل 41 وفاة و1297 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019 – إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان اليوم، أن حالات الوفيات بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة […]

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